Stage Body Karaté Complexe Léo Lagrange Saint-Marcel
Stage Body Karaté Complexe Léo Lagrange Saint-Marcel dimanche 12 octobre 2025.
Stage Body Karaté
Complexe Léo Lagrange 17 rue de la Plaine Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 12:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Un stage unique vous est proposé avec la Team BodyK et Cécile Weigert (1er Dan, CBK & Staps).
Le BodyKarate, c’est
– une activité fitness en musique,
– des mouvements inspirés des arts martiaux,
– un rythme cardio, fun et énergique,
– sans contact et ouvert à tous !
Cette discipline officielle de la Fédération Française de Karaté est accessible uniquement dans les clubs affiliés.
Tous les participants doivent être licenciés.
Rejoignez-nous pour bouger, transpirer et partager l’énergie positive du BodyKarate, le tout en rose pour soutenir Octobre Rose ! .
Complexe Léo Lagrange 17 rue de la Plaine Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 6 95 98 99 23 smk27950@gmail.com
English : Stage Body Karaté
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage Body Karaté Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération