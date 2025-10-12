Stage Body Karaté Complexe Léo Lagrange Saint-Marcel

Stage Body Karaté Complexe Léo Lagrange Saint-Marcel dimanche 12 octobre 2025.

Stage Body Karaté

Complexe Léo Lagrange 17 rue de la Plaine Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Un stage unique vous est proposé avec la Team BodyK et Cécile Weigert (1er Dan, CBK & Staps).

Le BodyKarate, c’est

– une activité fitness en musique,

– des mouvements inspirés des arts martiaux,

– un rythme cardio, fun et énergique,

– sans contact et ouvert à tous !

Cette discipline officielle de la Fédération Française de Karaté est accessible uniquement dans les clubs affiliés.

Tous les participants doivent être licenciés.

Rejoignez-nous pour bouger, transpirer et partager l’énergie positive du BodyKarate, le tout en rose pour soutenir Octobre Rose ! .

Complexe Léo Lagrange 17 rue de la Plaine Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 6 95 98 99 23 smk27950@gmail.com

English : Stage Body Karaté

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Body Karaté Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération