Stage Botanique et usages des plantes Ouroux-en-Morvan

Stage Botanique et usages des plantes

3 chemin du Bouchot Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 330 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-23 17:30:00

2025-10-19

Dans le Parc Naturel, nous explorerons différents milieux pour découvrir les plantes en automne: arbres, arbustes, herbacées en graines ainsi que les baies et les racines.

Chaque matinée sera dédiée à la Botanique, découverte et reconnaissance des plantes. La réalisation d’un herbier de terrain sera proposée.

Chaque après-midi sera dédiée aux usages des plantes médicinales et comestibles, à la fabrication de produits pour le soin et à la réalisation de recettes culinaires. .

communerbe@gmail.com

