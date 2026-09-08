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AGENDA · Eugénie-les-Bains

Stage Boulangerie, Pain & Pâtes Eugénie-les-Bains

jeudi 22 octobre 2026 · Eugénie-les-Bains

Stage Boulangerie, Pain & Pâtes Eugénie-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Adresse
Maison Guérard
Ville
40320 Eugénie-les-Bains
Département
Landes
Tarif
450 450 Tarif de base - plein tarif

Eugénie-les-Bains

Stage Boulangerie, Pain & Pâtes

Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 450 – 450 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-22

Les plaisirs de l’automne, enfin sur votre planche !
Stage Boulangerie, Pain & Pâtes
3 jours
jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 octobre
11 heures sur 3 jours
450 €   .

Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

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English : Stage Boulangerie, Pain & Pâtes

L’événement Stage Boulangerie, Pain & Pâtes Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie

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