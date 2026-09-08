Informations pratiques

Eugénie-les-Bains

Stage Boulangerie, Pain & Pâtes

Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 450 – 450 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-22

Les plaisirs de l’automne, enfin sur votre planche !

Stage Boulangerie, Pain & Pâtes

3 jours

jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 octobre

11 heures sur 3 jours

450 € .

Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Boulangerie, Pain & Pâtes

L’événement Stage Boulangerie, Pain & Pâtes Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie