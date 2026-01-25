Stage Boxe & Jujitsu Complexe Barboire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 10:00 – 16:30

Gratuit : non 20€ la journée ???? 20€ la journée – apporter son pique-niqueRéservations sur : www.laetitia-nantes.fr Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 16

???? Les Dates :Jeudi 19 Février : 8 à 11 ansVendredi 20 Février : 12 à 16 ans ???? ATTENTION : Le stage se déroule au Dojo de la Barboire. De 10H à 16H30? Stage de Boxe et de Jujitsu Brésilien???? 20€ la journée – apporter son pique-nique

Complexe Barboire Nantes 44300



