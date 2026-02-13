Stage Boxe & Jujitsu, Complexe Barboire, Nantes
Stage Boxe & Jujitsu 19 et 20 février Complexe Barboire Loire-Atlantique
20€ la journée
Les Dates :
Jeudi 19 Février : 8 à 11 ans
Vendredi 20 Février : 12 à 16 ans
ATTENTION : Le stage se déroule au Dojo de la Barboire. De 10H à 16H30
⭐ Stage de Boxe et de Jujitsu Brésilien
Complexe Barboire 45 Rue de la Bourgeonnière 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
