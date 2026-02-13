Stage Boxe & Jujitsu, Complexe Barboire, Nantes

Stage Boxe & Jujitsu 19 et 20 février Complexe Barboire Loire-Atlantique

20€ la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T10:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Les Dates :

Jeudi 19 Février : 8 à 11 ans

Vendredi 20 Février : 12 à 16 ans

ATTENTION : Le stage se déroule au Dojo de la Barboire. De 10H à 16H30

⭐ Stage de Boxe et de Jujitsu Brésilien

20€ la journée – apporter son pique-nique

Complexe Barboire 45 Rue de la Bourgeonnière 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

