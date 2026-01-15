Stage Breakdance Salle des fêtes Corme-Écluse

Stage Breakdance

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Stage avec Jimmy.

.

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 21 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop with Jimmy.

L’événement Stage Breakdance Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-01-15 par Royan Atlantique