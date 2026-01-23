Stage Breakdance Ecole de danse Celi’Art Vernon

Stage Breakdance

Ecole de danse Celi’Art 15 rue André Bourdet Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 11:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Celi’Art à Vernon propose un stage de breakdance ouvert à tous, pour découvrir ou approfondir cette discipline dynamique. Le stage permet d’aborder les bases et les techniques du breakdance, ainsi que des temps de découverte et d’initiation, dans un esprit créatif et expressif.

Les inscriptions se font par mail à clounixdanse@gmail.com .

clounixdanse@gmail.com

