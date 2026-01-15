Stage Brico sciences Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS

Activités éducatives et ludiques : Les enfants découvrent des notions scientifiques de base. Initier les enfants à la méthode scientifique en leur faisant apprécier la science par la manipulation, l’observation et l’expérimentation.

Renseignements au 01 45 82 14 19

Éveiller la curiosité des enfants dès leur plus jeune âge. Cet atelier les amène à comprendre les différents phénomènes naturels et techniques qui les entourent. Des thèmes, tel que l’électricité, sont abordés à travers des séances permettant initiation, compréhension et découverte, assorties d’expériences pratiques fréquentes.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 17h30

payant

Coût du stage : 20,25 euros.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 PARIS

https://ligueo.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/



