Stage bricolage de Pâques à Verchamp Loulans-Verchamp
Stage bricolage de Pâques à Verchamp Loulans-Verchamp samedi 28 mars 2026.
Stage bricolage de Pâques à Verchamp
salle de Verchamp Loulans-Verchamp Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Stage de bricolage le samedi 28 mars de 10h à 12h à la salle de Verchamp, sur inscription. .
salle de Verchamp Loulans-Verchamp 70230 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact.asfrbo@gmail.com
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English : Stage bricolage de Pâques à Verchamp
L’événement Stage bricolage de Pâques à Verchamp Loulans-Verchamp a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 7 RIVIERES