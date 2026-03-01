Stage bricolage de Pâques à Verchamp

salle de Verchamp Loulans-Verchamp Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Stage de bricolage le samedi 28 mars de 10h à 12h à la salle de Verchamp, sur inscription. .

salle de Verchamp Loulans-Verchamp 70230 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact.asfrbo@gmail.com

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English : Stage bricolage de Pâques à Verchamp

L’événement Stage bricolage de Pâques à Verchamp Loulans-Verchamp a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 7 RIVIERES