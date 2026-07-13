Stage bricolage et cabanes du 13 au 17 juillet 2026 Parc du Loiry Vertou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 10:00 – 17:00

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 15

Bricolage le matin, permis outils (couteau, plane, vilebrequin, scies, hachette, pied de biche, rabot…) : fabrication de cabane à coccinelles, arc et flèche, déco sauvage, jeu en bois… Cabanes ludiques et techniques l’après-midi, avec des branches, de la ficelle et du tissu (tipi, yourte, tarp, plateforme…). Activités ludo-éducatives : développer l’Humain, pour la société, pour le reste de l’environnement.repas : fourni par les familles, repas partagé.

Parc du Loiry Le Loiry – La Verrie Vertou 44120

0614637855



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