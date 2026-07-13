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Stage bricolage et cabanes du 13 au 17 juillet 2026 Parc du Loiry Vertou

lundi 13 juillet 2026 · Parc du Loiry · Vertou

Stage bricolage et cabanes du 13 au 17 juillet 2026 Parc du Loiry Vertou

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc du Loiry
Adresse
Boulevard Guichet Sérex
Ville
44120 Vertou
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 10:00 – 17:00
Gratuit : non  Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 15 

Bricolage le matin, permis outils (couteau, plane, vilebrequin, scies, hachette, pied de biche, rabot…) : fabrication de cabane à coccinelles, arc et flèche, déco sauvage, jeu en bois… Cabanes ludiques et techniques l’après-midi, avec des branches, de la ficelle et du tissu (tipi, yourte, tarp, plateforme…). Activités ludo-éducatives : développer l’Humain, pour la société, pour le reste de l’environnement.repas : fourni par les familles, repas partagé.

Parc du Loiry Le Loiry – La Verrie Vertou 44120
0614637855


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