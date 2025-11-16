Stage Bricolage et Peinture « Calendrier de l’avent » en duo Lorleau

Stage Bricolage et Peinture « Calendrier de l’avent » en duo Lorleau dimanche 16 novembre 2025.

Stage Bricolage et Peinture « Calendrier de l’avent » en duo

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 12:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Décorez et customisez ce calendrier de l’avent en bois ‘une hauteur de 110 cm qui deviendra une pièce maitresse de votre décoration de Noël.

Entièrement personnalisable, vous l’assortirez à l’ambiance de fête qui vous convient.

A offrir dès le plus jeune âge, votre enfant retrouvera son calendrier tous les ans.

Il ne vous restera plus qu’à garnir les sphères pour le plus grand bonheur de toute la famile…

Atelier pour enfants ou adultes ou à réaliser en duo 1 adulte + 1 enfant.

Temps d’encadrement, fournitures et matériel entièrement compris

68€

Renseignements et inscriptions contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Réservation en ligne https://lateliermeliemelo.addock.co .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

