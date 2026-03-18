Stage bricolage tabouret

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Du jeudi 23 au vendredi 24 avril, le bricolage à la Condition Publique ce n’est pas que pour les adultes : venez participer au deuxième stage de construction à hauteur d’enfant pour créer ensemble des outils, supports et rangements pour toutes les futures activités bricolage 100% kids !

Du jeudi 23 au vendredi 24 avril, le bricolage à la Condition Publique ce n’est pas que pour les adultes : venez participer au deuxième stage de construction à hauteur d’enfant pour créer ensemble des outils, supports et rangements pour toutes les futures activités bricolage 100% kids ! .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

From Thursday, April 23 to Friday, April 24, DIY at La Condition Publique is not just for adults: come and take part in the second children?s construction workshop to create tools, supports and storage for all future 100% kids? DIY activities!

L’événement Stage bricolage tabouret Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme