STAGE BRICOPIQUENIQUE CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

STAGE BRICOPIQUENIQUE

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-17 18:00:00

2025-07-16

En famille ou entre ami·es, venez participer au Bricopiquenique, un atelier proposé par les artistes Jeanne Tzaut et le collectif Chignole ! Peinture, couture, bricolage, assemblage…

Avec le Collectif Chignole et Jeanne Tzaut

Pour ados, adultes et familles (parent-enfant)

Pendant deux jours, rejoignez-les pour construire un espace de pique-nique au cœur du square Azémar (jardin public). Avec les artistes, il s’agit d’interroger et d’imaginer un nouveau terrain de jeu artistique, de fabriquer la ville autrement. Ensemble, ré-enchantons le square Azémar.

Jauge limitée, sur réservation.

Dans le cadre du dispositif Politique de la Ville. .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr

English :

With family or friends, come and take part in Bricopiquenique, a workshop run by artists Jeanne Tzaut and the Chignole collective! Paint, sew, do-it-yourself, assemble?

German :

Nehmen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden an der Bricopiquenique teil, einem Workshop, der von den Künstlern Jeanne Tzaut und dem Kollektiv Chignole angeboten wird! Malen, nähen, basteln, zusammenbauen?

Italiano :

Con la famiglia o gli amici, venite a partecipare al Bricopiquenique, un laboratorio organizzato dagli artisti Jeanne Tzaut e dal collettivo Chignole! Dipingere, cucire, fare da sé, assemblare?

Espanol :

En familia o entre amigos, ¡participe en el Bricopiquenique, un taller organizado por los artistas Jeanne Tzaut y el colectivo Chignole! Pintar, coser, bricolaje, montaje..

