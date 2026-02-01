Stage broderie avec Elios Association Artichaut Moulins
Stage broderie avec Elios Association Artichaut Moulins vendredi 13 février 2026.
Stage broderie avec Elios
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 26 EUR
Tarif réduit
sur support apporté
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 14:30:00
fin : 2026-02-14 18:30:00
Date(s) :
2026-02-13
Les ateliers se passent au local de l’association Artichaut
.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshops are held at the Artichaut association premises
L’événement Stage broderie avec Elios Moulins a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région