Stage Bulles de bien-être d’hiver de la Maison pour tous Les Heures Claires Istres

Stage Bulles de bien-être d’hiver de la Maison pour tous

Du lundi 16 au vendredi 20 février 2026. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

2026-02-16

La Maison Pour Tous propose des stages variés: posturologie, sophro, pilates, art plastique, couture, réveil musculaire, yoga… Il y a pour tous les âges et tous les goûts.Enfants

Inscriptions et renseignements auprès de la Maison pour Tous. .

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com

English :

La Maison Pour Tous offers a variety of courses to get the summer off to a great start! Plastic arts, sewing, muscular awakening, yoga… There’s something for all ages and tastes.

