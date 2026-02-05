Stage Cabaret pour adultes Rouans
Stage Cabaret pour adultes Rouans dimanche 26 avril 2026.
Stage Cabaret pour adultes
Gymnase Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Amateur(s) de spectacles et de prouesse en tout genre, que diriez-vous de venir découvrir le cabaret ?
Rendez-vous à la salle du gymnase de Rouans.
A programme
Posture, élégance, chorégraphies cabaret, travail de présence scénique et expression corporelle dans une ambiance bienveillante et dynamique.
Pratique
stage réservé aux adultes
réservation en ligne via le lien web ici
durée de la session 1h30
tenue confortable conseillée, permettant de bouger librement, optionnel chaussures à talons
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .
Gymnase Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 70 08 76 extravadance44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
If you’re a fan of shows and prowess of all kinds, why not come and discover the cabaret?
See you at the Rouans gymnasium.
L’événement Stage Cabaret pour adultes Rouans a été mis à jour le 2026-02-05 par I_OT Pornic