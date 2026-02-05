Stage Cabaret pour adultes Rouans

Stage Cabaret pour adultes

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

2026-04-26

Amateur(s) de spectacles et de prouesse en tout genre, que diriez-vous de venir découvrir le cabaret ?

Rendez-vous à la salle du gymnase de Rouans.

A programme

Posture, élégance, chorégraphies cabaret, travail de présence scénique et expression corporelle dans une ambiance bienveillante et dynamique.

Pratique

stage réservé aux adultes

réservation en ligne via le lien web ici

durée de la session 1h30

tenue confortable conseillée, permettant de bouger librement, optionnel chaussures à talons

Gymnase Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 70 08 76 extravadance44@gmail.com

English :

If you’re a fan of shows and prowess of all kinds, why not come and discover the cabaret?

See you at the Rouans gymnasium.

