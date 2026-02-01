Stage cabaret sur chaises

Vendeuvre-sur-Barse Aube

Début : 2026-02-24 19:30:00

fin : 2026-02-24 20:45:00

2026-02-24

Amateur de danse ? Essayez-vous au cabaret sur chaises !

Emilie vous propose cet atelier d’initiation en début de soirée. N’oubliez pas votre dress code full noir, avec ou sans talons c’est à vous de voir !

Attention, les places sont limitées pensez à vous inscrire par téléphone. 10 .

Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 40 81 00 26

