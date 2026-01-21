Stage Cabaret Vernon
Stage Cabaret Vernon mercredi 25 février 2026.
Stage Cabaret
20 chemin du Virolet Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 20:00:00
fin : 2026-02-25 21:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Venez découvrir le style cabaret le temps d’un stage placé sous le signe de la bonne humeur. Inspiré de l’univers des meneuses de revue, ce stage est accessible à tous, quel que soit le niveau, et permet de s’initier à une danse élégante et dynamique.
Le stage est proposé au tarif de 7 €. Les places étant limitées, la réservation est obligatoire auprès de l’association ou du professeur. Un moment convivial et festif à partager, pour le plaisir de danser et de découvrir le cabaret.
Nombre de places limitées.
Réservation auprès de kool N the dance. .
20 chemin du Virolet Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 02 86 24 koolnthedance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Cabaret
L’événement Stage Cabaret Vernon a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération