Stage Cabaret

20 chemin du Virolet Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25 21:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Venez découvrir le style cabaret le temps d’un stage placé sous le signe de la bonne humeur. Inspiré de l’univers des meneuses de revue, ce stage est accessible à tous, quel que soit le niveau, et permet de s’initier à une danse élégante et dynamique.

Le stage est proposé au tarif de 7 €. Les places étant limitées, la réservation est obligatoire auprès de l’association ou du professeur. Un moment convivial et festif à partager, pour le plaisir de danser et de découvrir le cabaret.

Nombre de places limitées.

Réservation auprès de kool N the dance. .

20 chemin du Virolet Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 02 86 24 koolnthedance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Cabaret

L’événement Stage Cabaret Vernon a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération