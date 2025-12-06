Stage cadrage et montage vidéo Local de Pic’Sel Salies-de-Béarn
Stage cadrage et montage vidéo Local de Pic'Sel Salies-de-Béarn samedi 6 décembre 2025.
Local de Pic’Sel 1 Bis boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Le club photos-vidéo Pic’ Sel de Salies-de-Béarn organise dans ses locaux pour la 3ème édition un stage gratuit de cadrage et de montage vidéo et photo. Cette formation est assurée par un technicien professionnel du multimédia. Didier Kirk a été collaborateur pendant un peu plus de dix ans d’une grande chaine de télévision nationale et fondateur d’une chaîne de télévision locale. Ouvert à tous, débutant, curieux … .
Local de Pic’Sel 1 Bis boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pic-sel@laposte.net
