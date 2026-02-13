Stage – Cailloux et volcans (6-10 ans), Pôle Sciences Environnement Sequoïa, Nantes

Stage – Cailloux et volcans (6-10 ans) 23 – 27 février Pôle Sciences Environnement Sequoïa Loire-Atlantique

De 0 à 112€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T13:30:00+01:00 – 2026-02-23T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T13:30:00+01:00 – 2026-02-27T17:30:00+01:00

Pendant une semaine, venez découvrir les secrets des minerais, cailloux, roches, volcans et plaques tectoniques.

Le stage est à destination des jeunes entre 6 et 10 ans.

L’inscription se fait à la semaine.

Conditions

1 animateur·trice encadre 12 enfants maximum.

Les enfants sont sous la responsabilité de l’animateur·trice durant la durée de l’activité.

L’association se réserve la possibilité d’annuler une activité à moins de 6 inscrit·es, 15 jours avant le début de celle-ci.

Inscription

Les inscriptions se font en ligne, par téléphone ou par courriel, jusqu’au lundi 9 février 2026

L’inscription est définitive à réception de la fiche d’inscription et du règlement (via le site ou par courrier postal au 103 rue du Corps de Garde – 44100 Nantes).

Tarifs

L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer à nos activités et valable sur l’année en cours.

Pour les résident·es nantais·es, une tarification en fonction de votre quotient familial est mise en place. Renseignez-vous auprès de votre CAF pour connaître votre quotient.

Informations

Célie Dubost, 02 49 62 89 99

c.dubost@debrouillonet.org

Pôle Sciences Environnement Sequoïa 1 Rue Auguste Lepère, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

