Stage – Cailloux et volcans (6-10 ans) Séquoia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 13:30 – 17:30

Gratuit : non De 0 à 112€ Tarifs proposés : 0€, 11,20€, 44,80€, 78,40€, 112€Tarifs dégressifs en fonction du quotient familial (uniquement pour les nantais et nantaises) Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

Pendant une semaine, venez découvrir les secrets des minerais, cailloux, roches, volcans et plaques tectoniques.Le stage est à destination des jeunes entre 6 et 10 ans.L’inscription se fait à la semaine. Conditions1 animateur·trice encadre 12 enfants maximum.Les enfants sont sous la responsabilité de l’animateur·trice durant la durée de l’activité.L’association se réserve la possibilité d’annuler une activité à moins de 6 inscrit·es, 15 jours avant le début de celle-ci. InscriptionLes inscriptions se font en ligne, par téléphone ou par courriel, jusqu’au lundi 9 février 2026L’inscription est définitive à réception de la fiche d’inscription et du règlement (via le site ou par courrier postal au 103 rue du Corps de Garde – 44100 Nantes). TarifsL’adhésion à l’association est obligatoire pour participer à nos activités et valable sur l’année en cours.Pour les résident·es nantais·es, une tarification en fonction de votre quotient familial est mise en place. Renseignez-vous auprès de votre CAF pour connaître votre quotient. InformationsCélie Dubost, 02 49 62 89 99c.dubost@debrouillonet.org

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/nantes-stage-cailloux-volcans-6-10-ans/



Afficher la carte du lieu Séquoia et trouvez le meilleur itinéraire

