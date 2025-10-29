STAGE CALLIGRAPHIE ARABE Atelier Vaugirard Paris

Stage ouvert aux adultes de tous niveaux.

Venez découvrir l’écriture arabe sous sa forme artistique. Vous appréhenderez à travers le style « Neskhi » la sobriété et la force du trait, et grâce au « Diwani » le lyrisme et la musicalité des formes.

Vous mettrez ainsi en forme des lettres et des signes sur des prénoms, des citations ou des valeurs universelles (paix, vie, liberté…).

La connaissance de la langue arabe n’est pas nécessaire, ni même les premières bases du dessin ou de la peinture.

Matériel fourni sur place.

Intervenant : Hamda Yacoub

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 270 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 720 € TTC

Dates : du 25 au 27 février 2026

Horaires : de 10h à 17h

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Adultes – Tous niveaux

Du mercredi 25 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Tarif : 270 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Atelier Vaugirard 85, rue de Vaugirard 75006 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org