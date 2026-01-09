Stage cardio boxing hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Le cardio boxing est un sport complet mêlant fitness et techniques de boxe. La fit boxe – ou fit boxing – permet de faire travailler toutes les parties du corps.

C’est une séance mêlant des mouvements des sports de combat sur une musique dynamique. Ce cours sollicite les qualités cardio vasculaires, l’équilibre la coordination et permet de se défouler et de transpirer dans la bonne humeur.

Une activité collective ouverte à tous, débutants comme initiés.

Animé par Djamal

Du cardio combiné à de la boxe pour se remettre en forme !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 21h00

payant

16 – 26 ans : 2,70 € / heure

+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial

(+ 5€ en cas de première inscription)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T19:00:00+02:00_2026-02-23T21:00:00+02:00;2026-02-24T19:00:00+02:00_2026-02-24T21:00:00+02:00;2026-02-25T19:00:00+02:00_2026-02-25T21:00:00+02:00;2026-02-26T19:00:00+02:00_2026-02-26T21:00:00+02:00;2026-02-27T19:00:00+02:00_2026-02-27T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-cardio-boxing-hiver +33142030047 info-jv@crl10.net



