Stage caritatif de self-défense pour les femmes au profit d’Argol en Rose DOJO (complexe sportif) Crozon

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

Le Brazilian Sport Club organise un stage solidaire de self-défense pour les femmes.

Self-défense

Pour bouger, se défendre et défendre les autres, passer un bon moment entre copines, entre mères et filles.

En lien avec la Journée Internationale du Sport Féminin, le 24 janvier.

Pourquoi solidaire ?

Toutes les inscriptions sont un don d’au moins 15 euros.

Au moins 10 euros sont reversés à Association Argol en rose

5 euros sont reversés pour les associations organisatrices (CKMI Brest et brazilian sport club)

Un reçu fiscal sera émis.

Les femmes de 12 à 100 ans

Animation par des instructeurs mixtes dU CKMI Brest et du Brazilian Sport Club)

Accueil dès 14h30

Goûter offert à la fin en présence d’Argol en Rose.

60 inscriptions maximum

Inscriptions en ligne ou sur place s’il reste des places.

https://www.brazilian-sport-club-crozon.fr/collect/description/649037-m-stage-solidaire-self-defense-100-feminin-pour-le-sport-feminin-dons-pour-argol-en-rose?header=%2Fpage%2F3576241-stage-100-feminin-self-defense

Les prochains stages?

100% féminin le 29 mars 2026. Toujours solidaires. .

DOJO (complexe sportif) 154 Allée du Stade Crozon 29160 Finistère Bretagne

English : Stage caritatif de self-défense pour les femmes au profit d’Argol en Rose

