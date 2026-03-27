Stage caritatif Self-Défense pour les femmes au profit de la Soupape Dojo (complexe sportif) Crozon

Stage caritatif Self-Défense pour les femmes au profit de la Soupape

Dojo (complexe sportif) Allée du Stade Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 mars, le Brazilian Sport Club organise un stage solidaire de self-défense pour les femmes.

Self-défense

Pour bouger, se défendre et défendre les autres, passer un bon moment entre copines, entre mères et filles.

3eme stage de la saison

De nouvelles techniques dans de nouvelles situations de défense, mais toujours dans la bonne humeur.

En lien avec la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, le 2 avril.

Pourquoi solidaire ?

Toutes les inscriptions sont un don d’au moins 15 euros.

Au moins 10 euros sont reversés à La Soupape Association Solidaire

5 euros sont reversés pour les associations organisatrices (CKMI Brest et Brazilian Sport Club)

Un reçu fiscal sera émis.

Les femmes de 12 à 100 ans

Animation par des instructeurs mixtes de CKMI Brest et du Brazilian Sport Club

Goûter offert en présence de La Soupape.

60 inscriptions maximum

Les prochains stages?

La saison prochaine. .

Dojo (complexe sportif) Allée du Stade Crozon 29160 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage caritatif Self-Défense pour les femmes au profit de la Soupape

L’événement Stage caritatif Self-Défense pour les femmes au profit de la Soupape Crozon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime