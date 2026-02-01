STAGE CARNAVAL Expression Corporelle et Costumes

4B Rue des Fabriques Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Stage Carnaval du 16 au 20 Février de 14h à 17h Pendant une semaine, viens imaginer ton personnage drôle,, élégant ou complètement farfelu. Tu pourras créer ton costume et inventer des danses joyeusement étranges… Pour les 7–14 ans qui aiment danser, bricoler, créer et rêver

STAGE CARNAVAL Expression Corporelle et Costumes

Le carnaval approche…

et avec lui l’envie de se transformer !

Pendant une semaine, viens imaginer ton personnage drôle, étrange, élégant ou complètement farfelu.

Tu pourras créer ton costume et inventer des danses improvisations, chorégraphies collectives inspirées de tes chorés préférées, gestes bizarres, grimaces…

Déguisé.e et masqué.e, laisse ta créature te guider dans des mouvements magiques et débridés.

Pour les 7 14 ans qui aiment danser, bricoler, créer, rêver et s’amuser ensemble.

Du lun. 16 au ven. 20 février 2026

A la Visite atelier des artistes, Studio Aquarium

4B rue des Fabriques, 68470 Fellering

Tarifs: 90 €

+ Adhésion obligatoire à l’association (famille 10€ individuel 5€ réduit 2€) .

4B Rue des Fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 59 62 93 07 kiefferleacamille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carnival workshop February 16 to 20, 2pm to 5pm For one week, come and imagine your own character: funny, elegant or completely eccentric. You’ll be able to create your own costume and invent some joyfully strange dances… For 7?14 year-olds who like to dance, tinker, create and dream

L’événement STAGE CARNAVAL Expression Corporelle et Costumes Fellering a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin