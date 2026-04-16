Mornac-sur-Seudre

Stage Carnet de Voyage Les Marais de Mornac-sur-Seudre

Marais de Mornac Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 197 – 197 – 197 EUR

Les 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-28

Stage Carnet de Voyage, trois journées pour créer librement et se construire des souvenirs uniques. Trois jours pour plonger dans les verts des marais.

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Marais de Mornac Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 76 76 86 carnets.et.confettis@outlook.fr

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English :

Carnet de Voyage workshop, three days to create freely and build unique memories. Three days to immerse yourself in the greens of the marshes.

L’événement Stage Carnet de Voyage Les Marais de Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-04-09 par Royan Atlantique