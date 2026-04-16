Stage Carnet de Voyage Les Marais de Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre
Stage Carnet de Voyage Les Marais de Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre mardi 28 avril 2026.
Mornac-sur-Seudre
Stage Carnet de Voyage Les Marais de Mornac-sur-Seudre
Marais de Mornac Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 197 – 197 – 197 EUR
Les 3 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-28
Stage Carnet de Voyage, trois journées pour créer librement et se construire des souvenirs uniques. Trois jours pour plonger dans les verts des marais.
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Marais de Mornac Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 76 76 86 carnets.et.confettis@outlook.fr
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English :
Carnet de Voyage workshop, three days to create freely and build unique memories. Three days to immerse yourself in the greens of the marshes.
L’événement Stage Carnet de Voyage Les Marais de Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-04-09 par Royan Atlantique
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