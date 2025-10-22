Stage CARTE POP-UP HALLOWEEN Valkazart Atelier Val’Kazart Contigny

Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Découpe, colle et crée une carte d’Halloween en 3D pleine de couleurs et de surprises ! À partir de 8 ans. Sur réservation.

Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01 contact@valkazart.fr

English :

Cut out, glue and create a 3D Halloween card full of colors and surprises! Ages 8 and up. Reservations required.

German :

Schneide aus, klebe und gestalte eine 3D-Halloweenkarte voller Farben und Überraschungen! Ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Ritaglia, incolla e crea un biglietto di Halloween in 3D pieno di colori e sorprese! Per bambini a partire dagli 8 anni. Prenota in anticipo.

Espanol :

Recorta, pega y crea una tarjeta de Halloween en 3D llena de colores y sorpresas Para niños a partir de 8 años. Reserva con antelación.

L’événement Stage CARTE POP-UP HALLOWEEN Valkazart Contigny a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Val de Sioule