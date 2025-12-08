Stage Casting Jeu à la caméra Pioggiola
Stage Casting Jeu à la caméra Pioggiola lundi 8 décembre 2025.
Stage Casting Jeu à la caméra
A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Cotisation à L’Aria
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 09:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-08
L’Aria propose un stage pour comédiens non professionnels sur le thème Jeu face à la caméra , animé par Julie Allione, directrice de casting, et Frédéric Farucci, réalisateur.
.
A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net
English : Casting internship Acting on camera
L’Aria is offering a course for non-professional actors on Acting in front of the camera , led by casting director Julie Allione and director Frédéric Farucci.
German :
Aria bietet einen Workshop für nicht professionelle Schauspieler zum Thema Spiel vor der Kamera an, der von Julie Allione, Casting-Direktorin, und Frédéric Farucci, Regisseur, geleitet wird.
Italiano : Corso di casting Recitazione con la telecamera
L’Aria offre un corso per attori non professionisti su Recitare davanti alla macchina da presa , tenuto da Julie Allione, direttrice del casting, e Frédéric Farucci, regista.
Espanol :
L’Aria ofrece un curso para actores no profesionales sobre Actuación ante la cámara , dirigido por Julie Allione, directora de casting, y Frédéric Farucci, director.
