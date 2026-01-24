Stage catamaran CN Biscarrosse Olympique Biscarrosse

Stage catamaran

Tarif : 90 – 90 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-16 2026-04-06 2026-04-13

Stage Catamaran Sensations et esprit d’équipe dès 12 ans ⛵

Goûtez à la vitesse et aux sensations de glisse !

Envie de découvrir la navigation sportive tout en vous amusant ? Le catamaran est l’embarcation idéale pour faire le plein de sensations en toute sécurité. Rapide, stable et très ludique, il permet de ressentir la vitesse tout en restant tolérant et accessible, même pour les débutants.

Conçu pour naviguer parfois sur une seule coque, le catamaran offre des moments grisants et une vraie montée d’adrénaline, toujours sous l’encadrement de professionnels qualifiés.

Encadrés par des moniteurs diplômés, venez découvrir les plaisirs du nautisme dans un cadre sécurisé, ludique et respectueux de l’environnement.

ℹ️ Informations pratiques

Âge à partir de 12 ans

⏱️ Durée 5 jours de 14h à 16h30 (2h30)

Participants minimum 4

Licence 14 € à régler sur place .

CN Biscarrosse Olympique 1427 Avenue Pierre-Georges Latécoère Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 10 51 accueil@cnbo.fr

