Stage Catamaran Quai Crampon Grandcamp-Maisy

Quai Crampon Ecole de voile Grandcamp-Maisy Calvados
Début : Lundi Lundi 2025-10-20
fin : 2025-10-24
2025-10-20 2025-10-27
Jetez-vous à l’eau et laissez-vous tenter par une activité de plein air vivifiante.
Pendant les vacances d’automne, venez découvrir les sensations uniques de la navigation en catamaran ! Encadrés par un moniteur de l’école de voile, les stagiaires apprennent à manœuvrer sur des catamarans de 12 ou 16 pieds, adaptés à leur âge et à leur niveau.
Stage du 20 au 24/10/2025 soit 5 jours
Stage du 27 au 29/10/2025 soit 3 jours
A partir de 10 ans.
Réservation obligatoire .
Quai Crampon Ecole de voile Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 22 14 35 ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr
English : Stage Catamaran
Take the plunge and indulge in an invigorating outdoor activity.
German : Stage Catamaran
Stürzen Sie sich ins Wasser und lassen Sie sich von einer belebenden Outdoor-Aktivität verführen.
Italiano :
Fate un tuffo e dedicatevi a un’attività rinvigorente all’aperto.
Espanol :
Atrévase y disfrute de una estimulante actividad al aire libre.
