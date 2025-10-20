Stage catamaran Rue du Sauvetage Les Moutiers-en-Retz

Envie d’aventure, de grand air et de sensations fortes sur l’eau ? Offrez à vos enfants un stage de catamaran inoubliable aux Moutiers-en-Retz.

Découvrez une activité nautique ludique et éducative qui allie sport, nature et plaisir.

Naviguer en toute liberté

Encadrés par un moniteur diplômé, les enfants apprennent à manœuvrer un catamaran en toute sécurité, tout en découvrant les joies de la navigation. Le stage est adapté à tous les niveaux, du débutant au jeune marin confirmé, et se déroule dans un cadre naturel exceptionnel, propice à l’apprentissage et à l’épanouissement.

Mais ce stage, c’est bien plus qu’un simple apprentissage technique…

Une expérience humaine et conviviale

Au-delà de la voile, les enfants partagent des moments forts, développent leur esprit d’équipe et tissent des liens autour d’une passion commune. Les journées sont rythmées par des activités variées, des jeux sur la plage, et des temps de détente qui font de cette semaine un véritable bol d’air frais.

Informations pratiques

possibilité de venir pour une ou plusieurs séances

stage enfants accessible à partir de 8 ans et adultes

prévoir une polaire et une paire de chaussures par aller dans l’eau

prêt du coupe-vent et combinaison shorty

réservation par mail ou par téléphone

Réservez dès maintenant ce stage de catamaran pour des vacances scolaires pleines d’énergie, de découvertes et de souvenirs mémorables !

English :

Looking for adventure, fresh air and thrills on the water? Treat your children to an unforgettable catamaran course in Les Moutiers-en-Retz.

German :

Lust auf Abenteuer, frische Luft und Nervenkitzel auf dem Wasser? Schenken Sie Ihren Kindern einen unvergesslichen Katamaran-Kurs in Les Moutiers-en-Retz.

Italiano :

Siete alla ricerca di avventura, aria fresca ed emozioni sull’acqua? Regalate ai vostri figli un’indimenticabile vacanza in catamarano a Les Moutiers-en-Retz.

Espanol :

¿Busca aventura, aire puro y emociones fuertes en el agua? Regale a sus hijos unas inolvidables vacaciones en catamarán en Les Moutiers-en-Retz.

