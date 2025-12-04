Stage CATCH spécial Bachata Le Faou mairie Le Faou
Stage CATCH spécial Bachata Le Faou mairie Le Faou Samedi 13 décembre, 16h00 Sur inscr. 10€.
Contrer Amuser éTonner CHoisir
1h de surprises pour augmenter votre complicité. Une belle battle à venir
Tarifs : 10€
Tenue sportive et chaussettes.
Inscriptions obligatoires : 07 70 99 47 16
Salle Jeanne Brigand (côté droit de la mairie)
1
Le Faou mairie Le faou Le Faou 29590 Finistère