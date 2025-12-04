Stage CATCH spécial Bachata Le Faou mairie Le Faou Samedi 13 décembre, 16h00 Sur inscr. 10€.

Contrer Amuser éTonner CHoisir

1h de surprises pour augmenter votre complicité. Une belle battle à venir

Tarifs : 10€

Tenue sportive et chaussettes.

Inscriptions obligatoires : 07 70 99 47 16

Salle Jeanne Brigand (côté droit de la mairie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T17:00:00.000+01:00

Le Faou mairie Le faou Le Faou 29590 Finistère