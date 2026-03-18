Stage centre équestre animations vacances de printemps AGASC Centre équestre Saint-Laurent-du-Var

Stage centre équestre animations vacances de printemps

AGASC Centre équestre 1590 Chem. des Iscles Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes

Tarif : 37 – 37 – 322 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 08:30:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20

Stages de printemps pour enfants et adolescents, avec des journées complètes et des matinées dédiées aux bébés (3/6 ans).

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AGASC Centre équestre 1590 Chem. des Iscles Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 12 00 57 c.equestre@agasc.fr

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English : Equestrian center course spring break activities

Spring courses for children and teenagers, with full days and mornings dedicated to babies (3/6 years).

L’événement Stage centre équestre animations vacances de printemps Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur