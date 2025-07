Stage céramique 1 jour créer votre animal « boule » Quiberville

Stage céramique 1 jour créer votre animal « boule » Quiberville mardi 15 juillet 2025 10:00:00.

Stage céramique 1 jour créer votre animal « boule »

335 Rue des Anémones Quiberville Seine-Maritime

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-08-14 17:00:00

2025-07-15 2025-08-14 2025-08-29

De 10h à 17h retrouvez-moi dans mon atelier pour réaliser un ou plusieurs animaux « boule » !

Stage adulte pour débutant ou perfectionnement

10h accueil thé ou café et explication de votre journée créative

10h15 au déjeuner préparation des plaques de terre et des sphères

Déjeuner partagé (auberge espagnole, chacun amène un plat ou une boisson à partager)

L’après-midi création de votre bête en forme de boule !

Fin de la journée vers 17h

La terre nécessite un temps de séchage et une ou 2 cuisson.

Récupération des pièces ou envoi possible après cuisson(s) (en supplément)

Minimum 2 personnes, maxi 5

335 Rue des Anémones Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 03 34 53 annieb.ceramique@gmail.com

English : Stage céramique 1 jour créer votre animal « boule »

From 10 a.m. to 5 p.m. join me in my studio to make one or more « ball » animals!

Adult workshop for beginners or advanced

10am: welcome with tea or coffee and explanation of your creative day

10:15 a.m. to lunch: preparation of clay plates and spheres

Shared lunch (auberge espagnole: everyone brings a dish or drink to share)

Afternoon: create your own ball-shaped beast!

End of the day around 5 p.m

Clay requires drying time and one or 2 firings.

Pieces can be collected or sent off after firing(s) (extra charge)

Minimum 2 people, maximum 5

German :

Von 10 bis 17 Uhr treffen Sie mich in meinem Atelier, um ein oder mehrere « Kugel »-Tiere herzustellen!

Erwachsenenkurs für Anfänger oder Fortgeschrittene

10 Uhr: Begrüßung mit Tee oder Kaffee und Erklärung Ihres kreativen Tages

10.15 Uhr bis Mittag: Vorbereitung der Tonplatten und der Kugeln

Gemeinsames Mittagessen (Auberge espagnole, jeder bringt ein Gericht oder ein Getränk zum Teilen mit)

Nachmittags: Erstellen Ihres Tieres in Kugelform!

Ende des Tages gegen 17 Uhr

Die Erde benötigt eine Trocknungszeit und ein oder zwei Brennvorgänge.

Abholung der Stücke oder Versand nach Brand(en) möglich (gegen Aufpreis)

Mindestens 2 Personen, höchstens 5

Italiano :

Dalle 10.00 alle 17.00 unitevi a me nel mio laboratorio per realizzare uno o più animali « a palla »!

Corso per adulti per principianti o avanzati

ore 10.00: benvenuto con tè o caffè e spiegazione della giornata creativa

dalle 10.15 al pranzo: preparazione di piatti e sfere di argilla

Pranzo condiviso (auberge espagnole, ognuno porta un piatto o una bevanda da condividere)

Pomeriggio: creazione della vostra bestia a forma di palla!

Fine della giornata verso le 17.00

L’argilla ha bisogno di tempo per asciugarsi e deve essere cotta una o due volte.

I pezzi possono essere ritirati o spediti dopo la cottura (a pagamento)

Minimo 2 persone, massimo 5

Espanol :

De 10.00 a 17.00 horas, acompáñame en mi taller para hacer uno o varios animales « bola »

Curso para adultos principiantes o avanzados

10h: bienvenida con té o café y explicación de la jornada creativa

10h15 a la comida: preparación de platos y esferas de arcilla

Almuerzo compartido (auberge espagnole, cada uno trae un plato o bebida para compartir)

Tarde: ¡creación de su bestia en forma de esfera!

Fin de la jornada hacia las 17 h

La arcilla necesita tiempo para secarse y hay que cocerla una o dos veces.

Las piezas pueden recogerse o enviarse después de la(s) cocción(es) (cargo adicional)

Mínimo 2 personas, máximo 5

