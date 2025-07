Stage céramique à la journée pour adulte Atelier Céramique de Chloë Raimbault Loireauxence

Stage céramique à la journée pour adulte

Atelier Céramique de Chloë Raimbault 27 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 145 – 145 – EUR

Début : 2025-07-11 09:30:00

fin : 2025-07-11 16:30:00

2025-07-11

6 heures pour découvrir et s’essayer à plusieurs techniques céramique ! (forme et décor à l’engobe). Le temps de créer plusieurs petits objets.(émaillage fait par mes soins après séchage et 1ère cuisson). Vous pourrez récupérer vos objets 3 semaines après le stage.

Prévoir une journée de 6 heures (9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30).

À partir de 13 ans. .

Atelier Céramique de Chloë Raimbault 27 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 66 20 65 chloe.r.cermaique@gmail.com

English :

6 hours to discover and try your hand at several ceramic techniques! (shape and slip decoration). Time to create several small objects (glazing done by myself after drying and 1st firing). You can pick up your objects 3 weeks after the course.

German :

6 Stunden, um verschiedene Keramiktechniken zu entdecken und auszuprobieren! (Form und Dekor mit Engobe). Die Zeit reicht aus, um mehrere kleine Objekte zu kreieren (Emaillierung durch mich nach dem Trocknen und dem ersten Brand). Sie können Ihre Objekte 3 Wochen nach dem Kurs abholen.

Italiano :

6 ore per scoprire e cimentarsi in diverse tecniche ceramiche! (decorazione di forme e di barbottine). Tempo per creare diversi piccoli oggetti (smaltatura fatta da me dopo l’asciugatura e la prima cottura). Potrete ritirare i vostri oggetti 3 settimane dopo il corso.

Espanol :

6 horas para descubrir y probar varias técnicas cerámicas (decoración de formas y engobes). Tiempo para crear varios objetos pequeños (esmaltado realizado por mí tras el secado y la 1ª cocción). Usted puede recoger sus objetos 3 semanas después del curso.

