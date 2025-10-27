STAGE CERAMIQUE Atelier PAGODE paris

STAGE CERAMIQUE Atelier PAGODE paris lundi 27 octobre 2025.

Stage pour adultes et adolescents à partir de 16 ans

Ce stage abordera les bases de la création d’objets en céramique avec les différentes techniques de modelage (bol pincé, colombin et plaques).

Après avoir pris connaissance de ces 3 techniques, chacun réalisera un croquis de son objet rêvé. Julie Brouant, céramiste, accompagnera chaque participant dans la réalisation de son projet. La faïence sera la terre utilisée pendant ces 3 jours.

Les objets pourront être décorés à l’engobe à la fin de stage.

Jour 1 : présentation des différentes techniques de modelage pas à pas. Réalisation de tessons d’essais, plaques décorées, pour se familiariser avec les différentes techniques.

Jour 2 : phase de croquis et de développement du projet de chacun , modelage des pièces.

Jour 3 : décors et finitions des pièces.

Attention : les pièces ne pourront pas être cuites avant la fin du stage, elles seront à récupérer ultérieurement.

Intervenante : Julie Brouant

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 300 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 504 € TTC

Dates : du 27 au 29 octobre 2025

Horaires : de 10h à 17h avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage initie les participants aux techniques de modelage en céramique pour créer et décorer leur propre objet en faïence.



Tous niveaux

Du lundi 27 octobre 2025 au mercredi 29 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 17h00

payant

Tarif : 300 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T11:00:00+01:00

fin : 2025-10-29T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T10:00:00+02:00_2025-10-27T17:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T17:00:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T17:00:00+02:00

Atelier PAGODE 66 avenue d’Ivry 75013 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org