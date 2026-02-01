Stage céramique avec Tania Shkurenko Les Térébinthes Crozon

Stage céramique avec Tania Shkurenko

Les Térébinthes 11 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Stage céramique: objets en terres mélées, création à la main avec Tania Shkurenko .

Les Térébinthes 11 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 45 58 61 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage céramique avec Tania Shkurenko

L’événement Stage céramique avec Tania Shkurenko Crozon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime