AGENDA · Bordeaux
Stage céramique, Clay and loom, Bordeaux
lundi 6 juillet 2026 · Clay and loom · Bordeaux
Informations pratiques
Stage céramique 6 – 28 juillet Clay and loom Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:30:00+02:00
Stage de 3 jours : jour 1 Tournage – jour 2 Modelage – jour 3 Émaillage . Les lundis et mardis en juillet .
Clay and loom 93 rue de la benauge Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0962039266 »}, {« type »: « email », « value »: « clayandloom@gmail.com »}]
Tournage + modelage + émaillage Poterie Tour céramique stage modelage argile grès
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