Stage céramique, Clay and loom, Bordeaux

Informations pratiques

Stage céramique 6 – 28 juillet Clay and loom Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:30:00+02:00

Stage de 3 jours : jour 1 Tournage – jour 2 Modelage – jour 3 Émaillage . Les lundis et mardis en juillet .

Clay and loom 93 rue de la benauge Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0962039266 »}, {« type »: « email », « value »: « clayandloom@gmail.com »}]

Tournage + modelage + émaillage Poterie Tour céramique stage modelage argile grès