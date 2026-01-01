Stage céramique : Créer son pichet personnalisé, sur 2 séances (Création et décor) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Lors de la première séance, les participants façonnent leur pichet en céramique et explorent les formes, les textures et les décors. La seconde séance est consacrée à l’émaillage, pour finaliser une pièce personnalisée et repartir ensuite, une fois cuit, avec un objet unique, à la fois utile et créatif.
Façonner, décorer et donner vie à un objet unique, fait de ses mains.
Le vendredi 10 avril 2026
de 18h00 à 20h00
Le mardi 20 janvier 2026
de 18h00 à 21h00
payant
En fonction du Quotient Familial.
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
