La FAÏENCERIE DE CROISY 7 route de Ménilles Croisy-sur-Eure Eure

Début : Lundi Jeudi 2026-02-23 14:30:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Découverte ou perfectionnement par le biais d’un stage de 3 heures ( enfants ) ou 4 heures ( adultes ) à réaliser obligatoirement en deux séances.

La 1ère séance est dédiée à la fabrication de la pièce. Le décor est effectué lors de la 2ème séance.

Les tarifs incluent toutes les matières premières ainsi que les cuissons ( 16 heures à 1000 degrés ).

Frais d’expédition par colissimo en sus si besoin ( 16 € par colis pour dimension mug ).

4 ou 5 élèves maximum par session

– Stage adulte 70 € les 4 heures (de 10h00 à 12h00)

– Stage enfant 50 € les 3 heures (de 14h30 à 16h00)

– Lundi 23 et jeudi 26 février

– Mardi 24 et vendredi 27 février .

La FAÏENCERIE DE CROISY 7 route de Ménilles Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 88 67 35 10 lafaienceriedecroisy@gmail.com

