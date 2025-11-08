STAGE CÉRAMIQUE Sculpture animalière avec Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre

STAGE CÉRAMIQUE Sculpture animalière avec Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON

Maison du Potier 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 260 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Stage céramique sur la thématique de Sculpture animalière avec Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON

Découvrir le travail de la sculpture avec plusieurs argiles de différentes teintes noire, orange, rousse et blanche.

Mener un projet autour d’un thème, une sculpture colonne à quatre éléments.

Comprendre les différentes étapes liées à la sculpture et au modelage

Mettre en place un travail d’analyse (doc, image, ressources…) pour passer d’un travail en 2D à un volume.

Travailler l’histoire, donner vie à la sculpture.

Cuisson et patines .

Maison du Potier 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

English :

Ceramic workshop on the theme of Animal Sculpture with Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON

German :

Keramikpraktikum zum Thema Tierplastik mit Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON

Italiano :

Laboratorio di ceramica sul tema della scultura animale con Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON

Espanol :

Taller de cerámica sobre el tema de la escultura animal con Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON

