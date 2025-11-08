STAGE CÉRAMIQUE Sculpture animalière avec Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre
Maison du Potier 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 260 EUR
Début : 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-08
Stage céramique sur la thématique de Sculpture animalière avec Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON
Découvrir le travail de la sculpture avec plusieurs argiles de différentes teintes noire, orange, rousse et blanche.
Mener un projet autour d’un thème, une sculpture colonne à quatre éléments.
Comprendre les différentes étapes liées à la sculpture et au modelage
Mettre en place un travail d’analyse (doc, image, ressources…) pour passer d’un travail en 2D à un volume.
Travailler l’histoire, donner vie à la sculpture.
Cuisson et patines .
Maison du Potier 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
English :
Ceramic workshop on the theme of Animal Sculpture with Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON
German :
Keramikpraktikum zum Thema Tierplastik mit Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON
Italiano :
Laboratorio di ceramica sul tema della scultura animale con Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON
Espanol :
Taller de cerámica sobre el tema de la escultura animal con Stéphanie BEAUDOUIN-GOUJON
