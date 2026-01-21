Stage Chant avec Musica’Loue Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey
Stage Chant avec Musica’Loue Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey mardi 10 février 2026.
Stage Chant avec Musica’Loue
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13
Stage Chant avec Musica’Loue
Du 10 au 13 février de 14h à 17h à la médiathèque de Mous-sous-Vaudrey.
A quoi s’attendre ? Comme à la star Ac’, en solo, duo ou trio sur des titres de ton choix, Patrick te fera travailler ton chant pendant 3 jours, pour un mini show devant parents et les copains que tu auras invité le vendredi 13 février à 18h30.
Pour qui ? Enfants et adolescents
Tarifs, informations et inscriptions http://www.musicaloue.com/ .
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 mediatheque@valdamour.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Chant avec Musica’Loue
L’événement Stage Chant avec Musica’Loue Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-01-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR