Stage Chant avec Musica’Loue Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Médiathèque du Val d'Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

Stage Chant avec Musica’Loue

Du 10 au 13 février de 14h à 17h à la médiathèque de Mous-sous-Vaudrey.

A quoi s’attendre ? Comme à la star Ac’, en solo, duo ou trio sur des titres de ton choix, Patrick te fera travailler ton chant pendant 3 jours, pour un mini show devant parents et les copains que tu auras invité le vendredi 13 février à 18h30.

Pour qui ? Enfants et adolescents

Tarifs, informations et inscriptions http://www.musicaloue.com/ .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 mediatheque@valdamour.com

