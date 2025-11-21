Stage chant et danse trad’ Tendu
Stage chant et danse trad’ Tendu samedi 28 mars 2026.
Stage chant et danse trad’
Tendu Indre
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
Stage de chant et danse trad’ à Baraize.
Animé par Catherine Gaiffe et Solange Panis, organisé par l’École de musique et de danse Rose Féart. .
Tendu 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 11 57
English :
Trad’ singing and dancing workshop in Baraize.
German :
Praktikum für Trad-Gesang und -Tanz in Baraize.
Italiano :
Corso di canto e danza tradizionale a Baraize.
Espanol :
Curso de canto y baile tradicional en Baraize.
