Stage chant et danse trad’

Tendu Indre

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Stage de chant et danse trad’ à Baraize.

Animé par Catherine Gaiffe et Solange Panis, organisé par l’École de musique et de danse Rose Féart. .

Tendu 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 11 57

English :

Trad’ singing and dancing workshop in Baraize.

German :

Praktikum für Trad-Gesang und -Tanz in Baraize.

Italiano :

Corso di canto e danza tradizionale a Baraize.

Espanol :

Curso de canto y baile tradicional en Baraize.

