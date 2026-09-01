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AGENDA · Dullin

Stage chant souffle et voix Le Château partagé Dullin

vendredi 25 septembre 2026 · Le Château partagé · Dullin

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Château partagé
Adresse
245 Chemin de la Roue
Ville
73610 Dullin
Département
Savoie
Tarif
Stage 200€ Hébergement de 117€ à 88€ selon nombre de participants

Dullin

Stage chant souffle et voix

Le Château partagé 245 Chemin de la Roue Dullin Savoie

Tarif : – – EUR

Stage 200€
Hébergement de 117€ à 88€ selon nombre de participants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-25

Un week-end pour explorer le chant, le souffle et la voix avec Francis Got, artiste lyrique, chef de chœur, chercheur et acteur de la voix.
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Le Château partagé 245 Chemin de la Roue Dullin 73610 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 13 25 89  iris.medin@gmail.com

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English :

A weekend exploring singing, breathing, and the voice with Francis Got, an opera singer, choir director, researcher, and voice artist.

L’événement Stage chant souffle et voix Dullin a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme Lac d’Aiguebelette