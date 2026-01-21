Stage Chant’Ame Polisot

Stage Chant’Ame

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04

L’Aiguillage vous propose un stage Chant’Ame animé par Morgane Genneret psychopraticienne, musicothérapeute et chanteuse *Souffle*Sons harmonisants*Vibrations*Expressions*.

Un voyage sensoriel, méditatif et vibratoire au cœur du souffle et de la voix. Explorer une attitude de lâcher prise par le biais de sons et libérer son expression, sans souci de performance, dans la joie, le plaisir et la découverte ou la reconnexion à soi.

Relaxation, conscience corporelle, respiration, yoga de la voix, improvisations, mantras, chansons…

Rendez-vous le premier samedi du mois de 14h à 15h. 10 .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

