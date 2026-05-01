STAGE Chanter comme on joue Grange de la Compagnie Avril Enchanté: salle de répétition. Rougemont
STAGE Chanter comme on joue Grange de la Compagnie Avril Enchanté: salle de répétition. Rougemont samedi 23 mai 2026.
Rougemont
STAGE Chanter comme on joue
Grange de la Compagnie Avril Enchanté: salle de répétition. 1 Rue des Fossés Rougemont Côte-d’Or
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif réduit
Tarif demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-25 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Stage de chant dirigé par Jean-Jacques Nyssen pour découvrir ou re-découvrir le potentiel de sa voix dans un cadre idéal et bienveillant. .
Grange de la Compagnie Avril Enchanté: salle de répétition. 1 Rue des Fossés Rougemont 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cie.avril.enchante@gmail.com
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English : STAGE Chanter comme on joue
L’événement STAGE Chanter comme on joue Rougemont a été mis à jour le 2026-05-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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