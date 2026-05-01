STAGE Chanter comme on joue Grange de la Compagnie Avril Enchanté: salle de répétition. Rougemont

Rougemont

STAGE Chanter comme on joue

Grange de la Compagnie Avril Enchanté: salle de répétition. 1 Rue des Fossés Rougemont Côte-d’Or

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif réduit

Tarif demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Stage de chant dirigé par Jean-Jacques Nyssen pour découvrir ou re-découvrir le potentiel de sa voix dans un cadre idéal et bienveillant. .

Grange de la Compagnie Avril Enchanté: salle de répétition. 1 Rue des Fossés Rougemont 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cie.avril.enchante@gmail.com

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English : STAGE Chanter comme on joue

L’événement STAGE Chanter comme on joue Rougemont a été mis à jour le 2026-05-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)