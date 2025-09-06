Stage « Chanter pour le tout petit » MAM Le Cocon b’b’ chouette Bouaye

Stage « Chanter pour le tout petit » MAM Le Cocon b’b’ chouette Bouaye samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 14:00 – 17:00

Gratuit : non 40€ Inscription via hello asso : https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/stage-la-musique-et-le-tout-petit Adulte, Senior, Etudiant

Lors de cet après midi venez partager le plaisir du chant et des jeux musicaux pour le tout petit. Points abordés pendant le stage :Apprentissage de chansons, comptines et jeux de doigtsJeux vocauxJeux instrumentaux : Accompagner ou sonoriser un comptineLe stage se déroule de façon active avec des exercices concrets, des temps d’apprentissage de chansons où chacun.e donne de la voix.Chaque stagiaire recevra un enregistrement et les textes et/ou partitions du répertoire travaillé pendant le stage.Inscription via Hello asso

MAM Le Cocon b’b’ chouette Bouaye 44830

0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/stage-la-musique-et-le-tout-petit