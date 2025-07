Stage chorale Protestation joyeuse Camping paysan de la Giberdière Berjou

Stage chorale Protestation joyeuse Camping paysan de la Giberdière Berjou samedi 9 août 2025.

Stage chorale Protestation joyeuse

Camping paysan de la Giberdière 2 Les Roquerets Berjou Orne

Début : Samedi Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Sous la direction d’Eléonore Boyon, participez à un stage de chant de deux jours.

Deux jours pour résister à l’adversité… En chantant !

Pensez à vous inscrire au stage et au repas avant le 5 aOÜT.

Camping paysan de la Giberdière 2 Les Roquerets Berjou 61430 Orne Normandie syldid.ouvry@gmail.com

English : Stage chorale Protestation joyeuse

Under the direction of Eléonore Boyon, take part in a two-day singing workshop.

Two days to resist adversity… By singing!

Remember to register for the course and meal before August 5.

German :

Nehmen Sie unter der Leitung von Eléonore Boyon an einem zweitägigen Gesangsworkshop teil.

Zwei Tage, um den Widrigkeiten zu widerstehen… Indem Sie singen!

Denken Sie daran, sich vor dem 5. aOÜT für den Workshop und das Essen anzumelden.

Italiano :

Sotto la direzione di Eléonore Boyon, partecipate a un corso di canto di due giorni.

Due giorni per resistere alle avversità… Cantando!

Non dimenticate di iscrivervi al corso e al pasto prima del 5 agosto.

Espanol :

Bajo la dirección de Eléonore Boyon, participe en un curso de canto de dos días.

Dos días para resistir a la adversidad… ¡Cantando!

No olvide inscribirse en el curso y en la comida antes del 5 de agosto.

