Stage Cinéma Compagnie du Héron Théâtre du Héron Domèvre-en-Haye

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-20

En une semaine, c’est la découverte des coulisses de cinéma, c’est apprendre à écrire, à filmer, à réaliser, à monter une création audiovisuelle !

La semaine de stage aboutira à une soirée de diffusion du projet, le vendredi à 19h30, sur le grand écran du Théâtre du Héron, où parents, amis et autres invités seront conviés.

De 11 à 17 ans

Tarif 50€ la semaine Repas tiré du sac.Enfants

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est compagnieduheron@gmail.com

English :

In just one week, you’ll get a behind-the-scenes look at cinema, and learn how to write, film, direct and edit an audiovisual creation!

The week-long course culminates in an evening screening of the project, on Friday at 7:30pm, on the big screen of the Théâtre du Héron, to which parents, friends and other guests are invited.

Ages 11 to 17

Price: 50? per week packed lunch.

German :

In einer Woche kann man hinter die Kulissen des Kinos blicken und lernen, wie man schreibt, filmt, Regie führt und ein audiovisuelles Werk schneidet!

Die Praktikumswoche endet mit einem Abend, an dem das Projekt am Freitag um 19.30 Uhr auf der großen Leinwand des Théâtre du Héron gezeigt wird und zu dem Eltern, Freunde und andere Gäste eingeladen werden.

Von 11 bis 17 Jahren

Preis: 50? pro Woche Essen aus dem Rucksack.

Italiano :

In una sola settimana, potrete andare dietro le quinte del cinema e imparare a scrivere, filmare, dirigere e montare una creazione audiovisiva!

La settimana di corso culminerà con la proiezione serale del progetto sul grande schermo del Théâtre du Héron, venerdì alle 19.30, alla quale saranno invitati genitori, amici e altri ospiti.

Età compresa tra gli 11 e i 17 anni

Prezzo: 50 euro a settimana pranzo al sacco.

Espanol :

En sólo una semana, te adentrarás entre las bambalinas del cine y aprenderás a escribir, filmar, dirigir y montar una creación audiovisual

El curso, de una semana de duración, culminará con una proyección nocturna del proyecto en la gran pantalla del Théâtre du Héron el viernes a las 19.30 horas, a la que estarán invitados padres, amigos y otros invitados.

De 11 a 17 años

Precio: 50 euros por semana almuerzo para llevar.

